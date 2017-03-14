馬英九拿憲法自保 北檢：權力行使非無限制

2017-03-14 14:27

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九涉教唆洩密案，今天遭台北地檢署起訴，馬英九應訊時否認犯行，他引述憲法辯稱當時找時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強前來，是為了處理危機所帶來的政治衝擊，尤其是法務部長的政治責任，這是政治處理而不是洩密等說詞；但北檢則認為，總統職權行使應符合權力分立與制衡的憲法原則。

馬英九供稱，他請黃世銘去向江宜樺報告有正當理由，就是司法關說案涉及到法務部長的政治責任，法務部長的去留，是總統與行政院長共同的權責，這是憲法第56條明文規定，行政院副院長及各部會首長，由行政院長提請總統任命；像這類司法關說案發生，可能涉及法務部長去留，他當然要跟行政院長討論，所以他們不是無故，而是有正當理由。

起訴書則指出，總統職權行使應符合權力分立與制衡之憲法基本原則，並不得侵害人民基本權利；作為憲法基本原則之一的權力分立原則，其意義不僅在於權力區分，將所有國家事務分配由組織、制度與功能等各方面，均較適當之國家機關擔當履行，以使國家決定更能有效達到正確地境地，更重要在於權力之制衡，即權力之相互牽制與抑制，以避免權力因無限制而濫用，致使侵害人民自由權利。

起訴書提及，為有效行使憲法所賦予之職權，除司法權以外，憲法機關本其固有之權能，享有一定之調查權者，例如立法權，但為行使該等調查權而獲取相關檢察機關之偵查資訊，並非毫無限制；簡言之，在結案前絕對不可以調閱司法卷證，在結案後，則須符合相關條件才可以為之；總統為憲法機關，其權力行使自無例外。