說好射在外面的！女崩潰告男友性侵

2017-03-14 13:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］41歲韓姓男子透過網路結識女子並交往，4個月後韓男向女友求歡，女子因家教甚嚴、恐懼未婚懷孕，在韓男允諾體外射精後才勉強答應，女子指控，過程中驚覺韓男體內射精，當下幾乎崩潰，認為韓男以欺騙手段騙她上床、違反她的意願，控告韓男涉嫌強制性交，不過，檢方認為，韓男並無強暴、脅迫方式，無法排除體內射精是「不小心」，偵結予以不起訴處分。

女子指控，她在網路認識韓男，去年情人節見面時，韓男就開口求婚，交往4個月後韓男要求發生關係，她因恐懼未婚懷孕，擔心爸爸會與她斷絕父女關係，希望等到結婚後再說，但韓男保證會射在外頭、不會懷孕，她才勉強答應上床，沒想到過程中韓男卻射在裡頭，她如果知道會這樣，一定會反抗、拒絕，質疑韓男是用騙的、違反她的意願。

韓男坦承有體內射精，但絕對沒有強迫她，兩人早已論及婚嫁，婚期及蜜月訂在去年7月，當天是合意性交，因此事對簿公堂，婚事告吹也分手了。