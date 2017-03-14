男酒後與醫護爆衝突 勒護理師脖子

2017-03-14 14:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子12日上午9點多，因酒後身體不適被送往中壢區天晟醫院治療，過程中林男與護理師爆發口角，還動手勒住護理師頸部，醫院院長林世惟今天率醫護人員公開譴責暴力，護理師也會提告追究對方的刑責。

12日上午林男（18歲）酒後因胸悶，被桃園市政府消防局派救護車送往天晟醫院急診室治療，警方調查，林男在急診室病床上吊點滴，他想要如廁，被護理師溫言勸阻，他竟抓狂對著護理師咆哮。

包括王姓護理師在內的其他醫護人員與醫院警衛都趨近幫忙調解，林男的火氣卻愈來愈大，甚至動手勒住王姓護理師的頸部，致護理師的頸部與左肩擦挫傷，還好其他人聯手制止林男，王姓護理師及時脫困，才沒傷得更重。

中壢警方獲報趕來，將情緒激動的林男逮捕，帶回派出所依違反醫療法、傷害、妨害名譽、強制、恐嚇等罪嫌送辦。天晟醫院院長林世惟今天率醫護人員公開譴責暴力，希望政府能增訂嚴懲在醫院攻擊醫護人員的相關法律。