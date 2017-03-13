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抗議年改躲車後丟煙霧罐 仍被警方揪出送辦

警方發現統促黨成員李承龍現身，嚴加戒備。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-13  16:17

〔記者王冠仁／台北報導〕因不滿年金改革，監督年金改革聯盟在上週五早上10點多，動員5百多人到立法院前舉辦「包圍立法院」記者會，率眾在立法院青島東路側門呼喊口號。混亂中，有民眾從宣傳車後方趁機朝立法院濟南路側門丟擲煙霧罐，當時雖然沒人受傷，但丟擲煙霧罐的行為明顯涉犯社會秩序維護法。警方調閱當天蒐證影像，經連日辨識分析，查出52歲劉姓男子涉有重嫌。

警方說，劉男住在南部，當天北上參加抗議活動，循線傳喚他到案說明，並將依違反社會秩序維護法第63條1項4款，移請台北地院簡易庭裁處。

轄區中正一分局有鑑於近日來的陳抗活動，都有少部分統派團體成員脫序，因此部屬大量警力與阻擋器材嚴陣以待；警方還擔心日前在228陳抗中，出拳毆打中正一保防組長楊文振的中華統一促進黨成員李承龍，會再有脫序行為，還派出4名特勤中隊員警到場戒備，不姑息暴力展現執法決心。

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  • 警方發現統促黨成員李承龍現身，嚴加戒備。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現統促黨成員李承龍現身，嚴加戒備。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方調派4名特勤中隊員警戒備。（記者王冠仁翻攝）

    警方調派4名特勤中隊員警戒備。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方監控發現丟擲煙霧罐者。（記者王冠仁翻攝）

    警方監控發現丟擲煙霧罐者。（記者王冠仁翻攝）

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