男子不滿多補票向台鐵求償 法院判賠3元定讞

2017-03-12 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣一名程姓男子，去年1月底買了板橋到花蓮的普悠瑪車票，但在台北站才上車，花了23元補足板橋到台北的費用後，才得知不用補票，到目的地後扣除手續費20元只退返3元，導致程男不滿向台鐵索賠20萬元，敗訴後再上訴要求至少要退返23元全額，但台北地院日前判決台鐵僅需退還3元，全案定讞。

據《蘋果》報導，一名程姓男子去年1月底購買板橋至花蓮的普悠瑪號，從台北站上車，詢問售票小姐後，被告知須補「板橋至台北」的票價23元，但程男上車後發現，此列車根本就會經過台北車站，根本無須補票，向車長反映後才知道自己重複購票。

程男到達花蓮辦理退票時，因須依規定扣除票價20%，但不得低於20元，因此僅退還3元，他認為台鐵強制補票又扣手續費，憤而求償20萬元。但台鐵指出，售票員並沒有「強制」他買票，且依規定，列車發出後超購的車票是不能辦理退票的，是因程男票上有車長簽詞才讓他退，且當天列車燈資訊正常，與程男說詞相左。

一審台北地院簡易庭認為，「板橋到花蓮」已涵蓋「板橋到台北」，程男指稱當時售票員以票面沒有台北字樣而要求補票不符合常理，且他也提不出遭強制購票的證據，基於《鐵路運送規則》「未乘區間票價不予退還」規定，台鐵有權不受理退票，但因票上有車長簽詞，才予以辦理，基於明規與上述種種，最後判台鐵僅需付3元退款，全案確定。