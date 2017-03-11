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新北驚傳搶案 大庭廣眾搶2萬元彩券

2017-03-11  16:28

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區三和路三段今天下午1點多發生彩卷行搶案，一名頭戴安全帽、穿深綠色帽T的男子先假意購買彩券，趁老闆在輸入號碼時，抓起手旁一疊彩券，轉身騎車逃逸，得手近2萬元。

三重警方獲報後立即介入調查，已鎖定涉案男子，目前正積極緝捕中。

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  • 新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

  • 新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重區今天下午1時許發生搶案，警方積極緝捕中。（記者王宣晴翻攝）

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標題：新北驚傳搶案 大庭廣眾搶2萬元彩券


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