超扯！蝶戀花肇事司機 曾連續上班24天沒休息

2017-03-10 18:02

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕蝶戀花遊覽車上月13日在國道五號接國道三號的匝道翻覆，造成車上33人死亡，士林地檢署歷經近1個月的調查，10日公布調查結果，資料顯示死亡的肇事司機康育薰曾在一個月內上了28天班，其中「連續24天」不停歇工作，已嚴重違反勞動基準法。

報告指出，從去年8月至今年1月，康育薰的每月的出勤日數分別為28天、21天、25天、27天、28天，25天，其中8月跟12月高達28天，等於一個月只有休息3天。

更離譜的是，康育薰去年12月上了28天的班，其中「連續24天」不間斷工作，並未休息，明顯過勞。

其他月份的連續上班天數，少則12天，多則22天，亦違反勞基法的「上6休1」規定，主管機關依法可裁罰蝶戀花旅行社2至100萬元。

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