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龍潭長照中心大火 里長父子鞠躬道歉：我們做錯了

龍潭長照中心大火，里長父子鞠躬道歉：我們做錯了。（記者李容萍攝）

2017-03-10  15:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」釀4死13傷火警，讓4個家庭天倫夢碎，長照中心負責人也是現任龍潭里里長鍾朝麟父子，在大火過後原本低調躲避媒體，下午主動受訪深深鞠躬道歉，並表示「我們承認做錯了，會負起全部責任，絕對不逃避」。

鍾朝麟在桃園市升格前擔任龍潭村村長，升格後順利連任當選龍潭里里長，他受訪表示，對於家屬的問題，會盡最大能力協助，到地檢署也會詳盡說明，所有的事情會負責到底，絕對不逃避。

但是對於長超中心超收、火警原因等問題，鍾朝麟除表示，2樓的長照病床是去年5月才啟用，其他不願再多談。

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  • 龍潭長照中心大火，里長父子鞠躬道歉：我們做錯了。（記者李容萍攝）

    龍潭長照中心大火，里長父子鞠躬道歉：我們做錯了。（記者李容萍攝）

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