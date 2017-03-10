約砲少女簡訊太露骨 男子挨告性侵

2017-03-10 14:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕23歲林姓粗工在網路結識年僅14歲小蓉（化名），約見面當晚4小時內，與小蓉發生2次性行為，未料，林傳給小蓉「好懷念妳的身體」的手機簡訊，被小蓉母親發現，怒告林性侵小蓉。基隆地院審理後，認為小蓉未受迫，依與未滿16歲之女為性交罪判林6月徒刑。

住在基隆的23歲的林姓男子，平日靠打零工維生；去年4月間，透過網路結識住在桃園龜山區的14歲小蓉。

林男小蓉交談甚歡，約小蓉到基隆玩的當晚，便帶小蓉回家過夜，當晚4個小時之內，與小蓉接連發生2次性行為。

食髓知味的林男，隔天透過手機傳簡訊給小蓉「好懷念妳的身體」、「我好想再親親妳」。

未料，林傳給小蓉的簡訊被小蓉母親發現，追問女兒才知小蓉初夜遭人奪去，氣到桃園龜山分局報案，控告林性侵女兒。

法院審理時，林堅稱：「我沒強迫小蓉」、「小蓉是自願跟我發生性行為」兩情相悅下發生性行為；小蓉也證稱未受迫。

唯小蓉年僅14歲，依與未滿16歲之女為性交罪，合併判林應執行6個月徒刑。