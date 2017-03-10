涉當共諜吸收我官員 政大畢業中生被羈押禁見

2017-03-10 11:24

〔記者林慶川、張文川、謝君臨／台北報導〕又傳共諜案！隨著我國大學簽署中生研修承諾書的風波愈演愈烈，現竟傳出中生利用學生身分掩護，涉嫌來台當共諜！據了解，此案恐為以學生身分來台發展共諜組織首例，顯示中國滲透我國仍無所不用其極。

檢調掌握情資，來自中國遼寧省本溪市、去年於政治大學企研所畢業的中國籍男子周泓旭，涉嫌來台從事共諜組織發展，向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，違反國家安全法；台北地檢署昨指揮調查局國安站搜索周生住處，並約談周生到案，檢方訊後以周生涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，今天上午向台北地院聲請羈押禁見。

北院於10點半召開羈押庭，由法官廖紋妤開庭審理，稍早已裁定羈押禁見。

調查局統計，97年迄今偵破的共諜案只有55案，調查局認為，上述數字僅是冰山之一角，中國對台滲透破壞、利誘日亟，跨國性或無國界犯罪活動猖獗，已嚴重衝擊我國家安全。調查局基於中國滲透我國日甚，推出「保防工作法」，在輿論撻伐之際，逮捕一名疑以學生身分潛伏台灣的共諜。

據悉，周男到案後矢口否認犯行，但檢調不採信其說詞，向法院聲請羈押禁見；這也是調查局繼逮捕中國情報人員鎮小江後，第2位逮獲中國籍身分的共諜，本案如同「鎮小江共諜案2.0版」。

檢調接獲檢舉，指稱周男疑在台發展組織，並吸收成員，近期甚至透過管道欲吸收我一名中央部會級官員，欲刺探公務機密，檢調昨搜索周男住處，並約談周男到案，全案正在調查中。