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屏市清晨鐵皮屋火警 郭姓男住戶死亡

鐵皮屋的火勢猛烈，消防人員全力灌救。（記者葉永騫翻攝）

2017-03-10  10:01

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市建國路與大豐路口一處鐵皮屋，今天清晨傳出火警，消防局在4時32分獲報前往灌救，火勢在5時29分撲滅，但在屋內鐵捲門旁，卻發現36歲的郭姓男住戶的焦屍，起火原因及男子死因，將由檢警消進一步調查。

消防局表示，接獲火警訊息後，立即派遣屏二、屏東、長治、麟洛等共出動13車40人，由第一大隊大隊長盧有能帶隊搶救。到達時鐵皮屋已全面燃燒，經布線防護延燒及破壞進入屋內搶救，在屋內鐵捲門旁發現郭姓住戶的屍體，現場起火面積約20坪，無明顯延燒情形，根據目擊者說，只見到火勢從屋內燒出來，起火原因正交由火調人員調查處理，而郭男的死因則由警方報請檢方相驗查明。

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  • 消防人員抵達後很快控制火勢並入內搶救，但仍在屋內鐵捲門旁發現1具焦屍。（記者葉永騫翻攝）

    消防人員抵達後很快控制火勢並入內搶救，但仍在屋內鐵捲門旁發現1具焦屍。（記者葉永騫翻攝）

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