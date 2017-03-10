| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
通過彈劾！南韓總統朴槿惠遭罷免 又傳共諜案！中生欲吸收我中央官員 遭逮捕聲押 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

火警釀4死13傷 長期照顧中心2樓疑「黑戶」

桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷。（記者李容萍翻攝）

2017-03-10  08:53

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷慘劇，該教養院立案可收容人數為22人，目前收容20人，雖然看似合法，社會局到場察看發現立案地點在1樓，但死傷都在2樓，也就是說2樓屬於違規營業，並未申報，市府將按老人福利法規定追究業者責任。

社會局主任秘書許敏松表示，私立愛心長期照顧中心為4層樓建築，立案地點在1樓，火災發生時，1樓20位老人及1位看護都及時疏散並未受傷，但2樓並未在社會局核定照顧中心的營業範圍，也就是說2樓安置的16位老人都是黑戶，業者作法有合法掩護非法之嫌。

社會局調查，該教養院於103年6月12日立案，負責人鍾朝林，以安置自費老人為主，屬於合法教養院，去年9月2日消防安檢，室內消防栓檢查不合格，10月2日複檢合格；至於看護人力要求，白天為每8位老人配置1名看護，晚上則是25名老人配置1名看護，簡單來講，該中心若收容20位老人，白天要有3名看護，晚上則是1名，對於該中心其他老人，也會視狀況，提供轉介服務。

消防局表示，私立愛心長期照顧中心為4層樓建築，1、2樓則是安養中心，火災發生時當下1樓疏散21人，而2樓17人則送往醫院。（10：02更新）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心長期照顧中心 火災 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：火警釀4死13傷 長期照顧中心2樓疑「黑戶」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.