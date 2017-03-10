火警釀4死13傷 長期照顧中心2樓疑「黑戶」

桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷。（記者李容萍翻攝）

2017-03-10 08:53

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市私立愛心長期照顧中心今天清晨發生大火，造成4死13傷慘劇，該教養院立案可收容人數為22人，目前收容20人，雖然看似合法，社會局到場察看發現立案地點在1樓，但死傷都在2樓，也就是說2樓屬於違規營業，並未申報，市府將按老人福利法規定追究業者責任。

社會局主任秘書許敏松表示，私立愛心長期照顧中心為4層樓建築，立案地點在1樓，火災發生時，1樓20位老人及1位看護都及時疏散並未受傷，但2樓並未在社會局核定照顧中心的營業範圍，也就是說2樓安置的16位老人都是黑戶，業者作法有合法掩護非法之嫌。

社會局調查，該教養院於103年6月12日立案，負責人鍾朝林，以安置自費老人為主，屬於合法教養院，去年9月2日消防安檢，室內消防栓檢查不合格，10月2日複檢合格；至於看護人力要求，白天為每8位老人配置1名看護，晚上則是25名老人配置1名看護，簡單來講，該中心若收容20位老人，白天要有3名看護，晚上則是1名，對於該中心其他老人，也會視狀況，提供轉介服務。

消防局表示，私立愛心長期照顧中心為4層樓建築，1、2樓則是安養中心，火災發生時當下1樓疏散21人，而2樓17人則送往醫院。（10：02更新）