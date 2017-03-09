控男友餵大麻性侵 少女卻傳訊「下次記得準備保險套」
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲少女，指控郭姓軍人男友提供大麻菸給她吸食，趁她施用後意識不清之際，對她性侵得逞，但新北地檢署調查發現，案發後少女曾傳訊息給郭男「你下次可以準備保先生嗎？」、「吃事後馬的痛死了」等語，且案發3週、兩人分手後少女才提告，不符常情，加上少女與郭男毛髮、尿液並未驗出大麻反應，認定郭男轉讓二級毒品罪罪嫌不足不起訴，今依與未滿16歲少女性交罪將他起訴。
少女去年6月透過哥哥認識郭男，兩人展開交往，郭男放假前都會傳LINE給少女，問少女「可不可以到我家過夜？」去年6月12日，少女到郭男永和住處，兩人發生性行為，但郭男回營後，對少女日漸冷淡，傳訊息也「已讀不回」，少女難過地在家哭泣，哥哥問她「發生什麼事？」少女稱，吸食大麻菸後遭郭男性侵，去年7月4日，少女父母得知此事，憤而帶著女兒報警提告。
開庭時，郭男否認提供大麻菸給少女，不認兩人有嘿咻，他也未強暴少女。
檢方調查發現，6月9日前，郭男曾傳訊息問少女「何時滿16歲？」顯見郭男知道少女未滿16歲，6月13日，少女曾傳訊息給郭男說「你下次可以準備保先生嗎？」、「吃事後馬的痛死了」，郭男回覆「好啦我知道了」、「對不起」，7月2日又LINE少女「發生關係是我的錯，但我根本就沒有要騙妳上床然後就分手的想法」。少女哥哥女友證稱，案發當晚少女跟她約吃飯，餐敘中少女有抱怨沒想要發生性行為，但對方一直要，讓她很不舒服，不過細節未講得很清楚。
檢方認為，案發後3週，少女與郭男分手後才提告，且兩人訊息內容未見少女責備郭男，反提醒對方下次要記得準備保險套，又少女毛髮並未驗出大麻反應，認定兩人是合意性交，但少女當時未滿16歲，因此依與未滿16歲少女性交等罪將郭起訴。
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