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被控逃稅1億餘元 太極門掌門人洪石和敗訴

2017-03-09  15:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕太極門氣功養生學會國術館負責人（簡稱太極門掌門人）洪石和，被稅捐單位認定在民國80至84年（1991至1995年）五個年度，逃漏綜合所得稅達1億558萬餘元，洪石和不服上述認定，提起行政訴訟，台中高等行政法院認為，太極門有收費招收學生，也曾於廣告刊登招生廣告，這些不是洪石和所稱的隨喜捐款或謝師禮（捐贈），而是有對價關係的收費，今天判決洪石和敗訴。

台中高等行政法院認為，太極門所收的學費與販售氣功服、天鶴茶與打坐墊等相關物品收入，都存在洪石和妻子游美容、弟子黃俊賢在合作金庫三興支庫的帳戶內，但洪石和卻不提出資料給稅捐單位查核，因此，稅捐單位依所得稅法核定所得額，包括罰鍰在內，總計1億餘元，法院認為稅捐單位的認定並無不合，據此判決黃石和敗訴。

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  • 被控逃稅1億餘元，太極門掌門人洪石和敗訴。圖為太極門負責人洪石和（洪道子）。（資料照）

    被控逃稅1億餘元，太極門掌門人洪石和敗訴。圖為太極門負責人洪石和（洪道子）。（資料照）

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