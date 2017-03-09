跟名模經紀公司別苗頭 應召站名「麗渥」算命來
2017-03-09 14:42
〔記者王冠仁／台北報導〕移民署幹員此次偵破48歲陳姓男子經營的應召站，偵辦期間還發現，陳嫌開張之前為求好運，還特別跑去台北市民權西路找某知名算命師，算出應召站的名字要叫「麗渥」，就是要與國內名模經紀公司互別苗頭，趁機將旗下應召女子性交易價碼提高於上萬元之高價位，刻意區別於一般應召站。
陳嫌為降低被查緝風險，看準目前來台中國觀光客驟降，旅館業經營不善，於是與旅館勾結，讓賣淫女住進飯店，以利他集中監控管理。
移民署指出，陳嫌旗下的賣淫女，性交易價碼最低8千元，高者更達到2、3萬，不過賣淫女每次交易都要被「層層剝削」，最後實際拿到的工資往往只有賣淫價碼的一半。
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