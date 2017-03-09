疑兄弟為錢鬩牆 惡少砸車牽拖乾妹妹

惡少砸車！疑兄弟鬩牆，牽拖乾妹妹（記者顏宏駿翻攝自「彰化踼爆網」）

2017-03-09 13:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉火車站前發生一起夜間砸車的事件！由於行逕凶狠，鄰居嚇得急忙走避，但事後受害車主竟未報案，但有人全程紀錄砸車過程，「惡少影像」全曝了光，警方已掌握砸車人並通知被害人再來報案，若未和解將依社會秩序維護法將砸車人士移送法辦。

警方調查，受害車主是一名林姓女子，7日晚間9點半左右，一群惡少突然現身火車站前，拿著棒球棍對著她的豐田自小客車猛砸，劈劈、呯呯的聲響，驚動鄰居報案，警方聞訊趕到現場，惡少已鳥獸散。

但今天清晨有臉友將「惡少砸車」的畫面po到「彰化踢爆網」，只見約5名身穿黑白衣服的男子，拿著棒球棍對著豐田車猛揮，全程約1分鐘，整台車被砸得「破相」。

耐人尋味的是，該車的女車主竟然不想報案，警方側面了解，這是兄弟的財務糾紛，被害女子為哥哥的乾妹妹，究竟是誰教唆惡少砸車，警方要進一步了解，他們已再次通知女車主報案，但女車主一直推拖，聲稱沒空過來，警方表示，砸車人士一定要跟車主取得和解，否則他們會依社會秩序維護法將涉案人移送法辦。

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