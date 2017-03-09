| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 社會

疑兄弟為錢鬩牆 惡少砸車牽拖乾妹妹

惡少砸車！疑兄弟鬩牆，牽拖乾妹妹（記者顏宏駿翻攝自「彰化踼爆網」）

2017-03-09  13:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉火車站前發生一起夜間砸車的事件！由於行逕凶狠，鄰居嚇得急忙走避，但事後受害車主竟未報案，但有人全程紀錄砸車過程，「惡少影像」全曝了光，警方已掌握砸車人並通知被害人再來報案，若未和解將依社會秩序維護法將砸車人士移送法辦。

警方調查，受害車主是一名林姓女子，7日晚間9點半左右，一群惡少突然現身火車站前，拿著棒球棍對著她的豐田自小客車猛砸，劈劈、呯呯的聲響，驚動鄰居報案，警方聞訊趕到現場，惡少已鳥獸散。

但今天清晨有臉友將「惡少砸車」的畫面po到「彰化踢爆網」，只見約5名身穿黑白衣服的男子，拿著棒球棍對著豐田車猛揮，全程約1分鐘，整台車被砸得「破相」。

耐人尋味的是，該車的女車主竟然不想報案，警方側面了解，這是兄弟的財務糾紛，被害女子為哥哥的乾妹妹，究竟是誰教唆惡少砸車，警方要進一步了解，他們已再次通知女車主報案，但女車主一直推拖，聲稱沒空過來，警方表示，砸車人士一定要跟車主取得和解，否則他們會依社會秩序維護法將涉案人移送法辦。

相關影音

廣告
  • 惡少砸車！疑兄弟鬩牆，牽拖乾妹妹（記者顏宏駿翻攝自「彰化踼爆網」）

    惡少砸車！疑兄弟鬩牆，牽拖乾妹妹（記者顏宏駿翻攝自「彰化踼爆網」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兄弟鬩牆 惡少 砸車 鬩牆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：疑兄弟為錢鬩牆 惡少砸車牽拖乾妹妹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.