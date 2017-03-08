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永采烘焙坊被爆是大違建！中市府列管排拆

永采烘焙坊被爆料是大違建，台中市都發局已於2015年排定拆除。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-03-08  12:58

〔即時新聞／綜合報導〕最近與實習生和離職員工爆發勞資爭議的台中永采烘焙坊，除了因違法事實明確遭開罰百萬，如今更被爆出整個店面是一棟大違建。而台中市都發局早在2015年將該建物認定為違章建築，已經按程序列管排定拆除。

根據《蘋果日報》報導，有民眾爆料，永采位於中市南屯區惠文路709之1號的店址是第一種住宅區，為「專供建築獨戶或雙併住宅使用，禁止作非住宅使用，但得為幼稚園、托兒所等使用。」代表永采違反《都市計劃法》的土地使用分區，依法可開罰6萬，且整棟建物完全是違章建築，也沒有使用執照。

都發局修復科長朱文彬表示，在認定新舊違建的日期上，台中市以2011年4月21日為界線，21日後屬於新違建，而永采的店面也在2015年7月21日經都發局認定為新違章建築，已經按程序列管排拆，並在2月23日向負責人彭文潞開罰6萬元。

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