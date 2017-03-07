女模命案逆轉 警方只信程男，不信梁女的原因是…

2017-03-07 21:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕北市陳姓女模遇害案，台中警方逮獲兇嫌後漏夜帶人北上尋屍，原本快速破案還被害人公道值得稱許，卻因疑點未詳加查證，最基本的監視畫面辨識及通聯調閱未完成就聲押，造成令人遺憾的烏龍押人事件；一位資深偵查隊長說，整個案子最大的問題就是「太相信兇嫌的自白！」

程宇落網時，剛開始不太配合，卻在北上車程途中，短暫在內心中盤算了一下，就突然徹底坦白，還假惺惺問警方「我如果講出全部犯行，可不可以獲得減刑？」警方自然打蛇隨棍上，鼓勵他說出案情，程宇馬上承認「我殺人棄屍」，還帶警方尋得屍體，全案等於順利破案，因而辦案人員對程嫌後來的各種說詞，幾乎深信不疑。

程宇狡猾又會演，偵訊過程中，警方完全被他矇在鼓裡，比如探員提示監視畫面給程宇指認，他表情自然指著毛帽女說「她就是陳女啊」，警方問他身旁緊身褲女子是誰，他又馬上說「哦！是我女友梁思惠」，說話時順口無起伏，警方也就自然而然接受。

雖是台中警方主導偵辦，但何以配合的北市警方以及檢方等單位，也都沒有立即看出疑點？此外，兇嫌程宇講的話，說了什麼，警方全信，均未深思所言真假，而梁女供詞，包括她一再強調，人、物證可證明案發時間她人在家中等，檢警在初始這段偵查時間「有過一點點的相信嗎？」

檢警相關人士說，查案有疑點時，就要解決疑點，一旦輕信被告的自白，就容易被被告帶著走。