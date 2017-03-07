嘉南大圳飄盪13天 阿嬤的遺體找到了
2017-03-07 16:15
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〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉68歲莊姓老婦人，2月23日在嘉南大圳水上鄉大堀村「行堀橋」跳水自盡後失蹤，多日來家屬、地方人士四處尋找；今天下午3點多，有民眾在離落水處10多公里遠的嘉南大圳新港鄉中洋段發現疑有人體卡在水門，經消防隊員前往救援，讓在水中飄盪13天的莊姓阿嬤終於能夠上岸。
莊家人2月23日在「行堀橋」發現阿嬤的拐杖、帽子和拖鞋，疑似跳水自殺，連日來救援人員在附近尋找都無下落；上週六嘉南大圳鹿草施厝寮段也發現一名女子遺體，經確認並非莊姓阿嬤。
今天下午3 點多，嘉義縣消防局第二大隊新港消防分隊接獲民眾報案疑有落水遺體，救援人員前往打撈，終於將遺體救援拉上，經家屬確認身分就是莊姓阿嬤，家屬也很感謝救援人員多日來的幫忙，終於找回阿嬤的遺體。
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