又是酒駕！紅燈亂撞釀1死12傷 還謊稱剎車失靈

轎車暴衝後撞上路牌桿才停止。（記者曾健銘攝）

2017-03-06 20:50

首次上稿 20:04

更新時間 20:50

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕可惡，又是酒駕！新北市新莊區中正路、明志路三段路口1輛轎車暴衝，晚上6點多尖峰時刻多部停等紅燈機車遭撞，造成1死3重傷9輕傷，經酒測，肇事37歲駕駛男子蔡正為呼氣酒測值竟達每公升0.59毫克，他還向警謊稱「剎車失靈」，警方初步將依公共危險、過失傷害致死等罪嫌方向偵辦。

目擊者：撞擊當下一堆人飛在空中

今晚間6時許，新北市新莊區中正路、明志路三段交叉路口發生嚴重車禍，1輛轎車在紅燈時突然暴衝，狠撞前頭停等紅燈多部機車，連停在路邊機車也受波及，目擊者表示「撞擊當下一堆人飛在空中，真的很可怕！」、「就像打保齡球一樣」。

警消表示，現場有1人失去呼吸心跳，3人重傷、9輕傷，計13名機車騎士輕重傷，現已全數送醫，其中60歲鄭姓機車騎士到院前已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

肇事者疑酒駕慣犯 駕照去年10月已吊扣

警方已將現場拉起封鎖線，並將肇事的蔡姓駕駛帶回釐清事故原因。蔡男目前仍在偵訊中，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

根據警方追查，蔡男不僅酒測值高達0.59，其還是名酒駕慣犯，駕照在去年10月已被吊扣，但其仍繼續無照駕駛，如今又酒駕肇事，讓警員痛斥：「真是可惡！」

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