| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》南韓以色列開幕戰加班 延長賽分勝負
 首頁 > 社會

又是酒駕！紅燈亂撞釀1死12傷 還謊稱剎車失靈

轎車暴衝後撞上路牌桿才停止。（記者曾健銘攝）

2017-03-06  20:50

首次上稿 20:04
更新時間 20:50

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕可惡，又是酒駕！新北市新莊區中正路、明志路三段路口1輛轎車暴衝，晚上6點多尖峰時刻多部停等紅燈機車遭撞，造成1死3重傷9輕傷，經酒測，肇事37歲駕駛男子蔡正為呼氣酒測值竟達每公升0.59毫克，他還向警謊稱「剎車失靈」，警方初步將依公共危險、過失傷害致死等罪嫌方向偵辦。

目擊者：撞擊當下一堆人飛在空中

今晚間6時許，新北市新莊區中正路、明志路三段交叉路口發生嚴重車禍，1輛轎車在紅燈時突然暴衝，狠撞前頭停等紅燈多部機車，連停在路邊機車也受波及，目擊者表示「撞擊當下一堆人飛在空中，真的很可怕！」、「就像打保齡球一樣」。

警消表示，現場有1人失去呼吸心跳，3人重傷、9輕傷，計13名機車騎士輕重傷，現已全數送醫，其中60歲鄭姓機車騎士到院前已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

肇事者疑酒駕慣犯 駕照去年10月已吊扣

警方已將現場拉起封鎖線，並將肇事的蔡姓駕駛帶回釐清事故原因。蔡男目前仍在偵訊中，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

根據警方追查，蔡男不僅酒測值高達0.59，其還是名酒駕慣犯，駕照在去年10月已被吊扣，但其仍繼續無照駕駛，如今又酒駕肇事，讓警員痛斥：「真是可惡！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 消防人員正救助遭撞多名機車騎士。（記者曾健銘攝）

    消防人員正救助遭撞多名機車騎士。（記者曾健銘攝）

  • 轎車撞得支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者曾健銘攝）

    轎車撞得支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者曾健銘攝）

  • 警方將酒駕男子蔡正為送回警所偵訊。（記者曾健銘攝）

    警方將酒駕男子蔡正為送回警所偵訊。（記者曾健銘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小轎車 暴衝 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：又是酒駕！紅燈亂撞釀1死12傷 還謊稱剎車失靈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.