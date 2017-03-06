程宇亂扯 死者姊誤認 無第三人腳印 警察起疑心
戴著毛帽進入超商的女子，程宇瞎扯是死者，死者姊姊也誤認，但實際上卻是住戶。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓女模命案，警方會一度認為程宇女友梁思惠涉案主因，除了程宇死咬梁女教唆主導之外，也包括案發前，現場萬象大樓附近監視器，拍到一名戴著毛帽的女子，在程宇帶著一穿緊身褲女子進入大樓對面超商後約5分鐘，也一併進入超商，程宇指這名毛帽女是死者，他身邊穿緊身褲女子是梁女，連死者的姊姊，也認為毛帽女是自己妹妹，警方卻發現，現場無第三人腳印，感覺有問題，昨天查閱梁女住處旁監視器，發現梁女沒有外出，又找到毛帽女，證實是黃姓女住戶，進而察覺錯誤。
毛帽女不是死者 原來是大樓黃姓女住戶
警方查證顯示，毛帽女不是死者，是黃姓女住戶，程宇身旁的穿緊身褲女子，也不是程宇所說的梁女，而是死者，程宇亂講話企圖誤導案情，要把梁女拉下水，至於外傳警方用手機定位，發現案發時梁女在大樓內，中市警方與南港警方都否認此說，中市警方還強調，梁女手機於案發前10天遺失，警方怎麼可能定位在大樓內？
程宇胡扯，連死者的姊姊都認錯，台中市警局六分局偵查隊隊長張國益解釋說，毛帽女戴著口罩，身材也相近，程宇是亂講話，但死者的姊姊，確實可能認錯，中市警方昨天（5日）深夜9時30分找到毛帽女，證實是住在大樓內的黃姓女住戶。
台中市六分局偵查隊在案發之後，調閱案發地萬象大樓旁監視器，發現在案發之前，3月1日中午12時27分左右，毛帽女走出萬象大樓，中途拿垃圾去大樓車道的垃圾分類處丟棄，5分鐘左右，32分進入超商，程宇則與一名女子，比毛帽女提早5分鐘進入超商（12時27分），毛帽女買東西後就離去，程宇與這名女子待了20分鐘，一起進入萬象大樓。
本月3日上午，警方拿錄影畫面給程宇觀看，程宇瞎扯說，毛帽女是死者陳姓女模，他身邊的女子是梁女，警方又將畫面給死者的姊姊看，陳姊也說，戴著口罩且身材與死者相近的毛帽女，是她的妹妹。
偵查隊長張國益說，他感覺怪異，因為毛帽女走道大樓車道旁丟垃圾，一般而言，只有住戶會把垃圾拿去分類處丟，一般人都隨手丟垃圾，另外，現場沒有第三個腳印，懷疑程宇亂講話。
六分局偵查隊週六與週日（4日與5日）過濾梁女住處所有監視器畫面，確認梁女案發時沒有外出，昨天（5日）深夜9時許找到毛帽女，是黃姓女住戶，才確認梁女案發時不在場，程宇身旁的女子，也不是梁女，而是死者，程宇指控梁女在場幫忙，還拿手電筒打死者頭部，幫他把內褲脫掉，教唆他勒死死者，全都是瞎扯，另外，梁女的媽媽也大呼冤枉，指女兒案發時在家，警方調查，梁母的說法屬實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽Live》台灣當心！以色列開幕戰延長賽爆冷勝南韓
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 《華府觀察》雙橡園八十風華裡的寂寞藝術家
- 亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」
- 春雨值千金！仁愛鄉春茶生長期 農民盼雨水
- 仁愛投85線都達明隧道完工 給村民安全回家的路
- 三星S7手機再出事！ 英國媽媽左乳灼傷流膿
- 福佑國道 「媽祖指定」搭紅斑馬
- （影音）李沛旭、簡宏霖兄弟情延伸戲外 讓小薰好吃醋
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- WBC賽程一覽 轉播、賽事資訊都看這
- 醫病》菜瓜布肺死亡率高 3月起健保給付新藥
- 蔡少芬沒在怕 神經病發作臉部崩壞
- 竊聽傳聞 來自保守派媒體
- 經典賽》首戰古巴 日本派洋聯防禦率王打頭陣
- 《遇見》女伴落跑 高以翔笑唱獨腳戲
- 經典賽》分析A組戰力 美媒點出「台灣」
- 3中型巴士載送學生上下學 中市和平區移交學校
- 百年舊振南牽手在地院校 推廣漢餅美味
- 林佳龍：台中港三井OUTLET PARK 預計7月動工
- 漫威教父客串《羅根》遭剪？謝死侍給他出場機會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 宇宙大明星無極限 希澈喊話「金太太」迷妹暴動
- 首座風機碼頭 落腳台中
- 反興建掩埋場 龍船里自救會成立
- 《中日對照讀新聞》路面電車で荷物配送 札幌、渋滞緩和へ実証実験－以路面電車配送貨物 札幌試驗緩解塞車
- 自嘲肢障教跳舞 吳政迪升格孩子王
- 乘載低薪和高壓 熱情社工師訴職場辛酸..
- 沙烏地2.5兆辦駱駝節 最美駱駝獎金近10億
- 韓獨檢調查：朴槿惠確認收三星12億賄款
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查
- 兩岸交流 教長：應對等、互惠、尊重學術
- 英核電廠除役 年預算千億
- 藍批政治介入校園 社民黨諷：與中唱和
- 住宅區餐廳禁燃炭？ 柯P：讓台北成為環保城市
- 自由廣場》一紙承諾書 大學競爭力現形
- 李克強首談港獨 港評:加速反分裂立法
- 小朋友食道卡魚刺要看哪科？ 8通電話結果卻令人傻眼
- 趕快！梅姬颱風溫室申請補助放寛 到3月8日止
標題：程宇亂扯 死者姊誤認 無第三人腳印 警察起疑心
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email