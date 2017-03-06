程宇亂扯 死者姊誤認 無第三人腳印 警察起疑心

戴著毛帽進入超商的女子，程宇瞎扯是死者，死者姊姊也誤認，但實際上卻是住戶。（記者張瑞楨翻攝）

2017-03-06 21:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓女模命案，警方會一度認為程宇女友梁思惠涉案主因，除了程宇死咬梁女教唆主導之外，也包括案發前，現場萬象大樓附近監視器，拍到一名戴著毛帽的女子，在程宇帶著一穿緊身褲女子進入大樓對面超商後約5分鐘，也一併進入超商，程宇指這名毛帽女是死者，他身邊穿緊身褲女子是梁女，連死者的姊姊，也認為毛帽女是自己妹妹，警方卻發現，現場無第三人腳印，感覺有問題，昨天查閱梁女住處旁監視器，發現梁女沒有外出，又找到毛帽女，證實是黃姓女住戶，進而察覺錯誤。

毛帽女不是死者 原來是大樓黃姓女住戶

警方查證顯示，毛帽女不是死者，是黃姓女住戶，程宇身旁的穿緊身褲女子，也不是程宇所說的梁女，而是死者，程宇亂講話企圖誤導案情，要把梁女拉下水，至於外傳警方用手機定位，發現案發時梁女在大樓內，中市警方與南港警方都否認此說，中市警方還強調，梁女手機於案發前10天遺失，警方怎麼可能定位在大樓內？

程宇胡扯，連死者的姊姊都認錯，台中市警局六分局偵查隊隊長張國益解釋說，毛帽女戴著口罩，身材也相近，程宇是亂講話，但死者的姊姊，確實可能認錯，中市警方昨天（5日）深夜9時30分找到毛帽女，證實是住在大樓內的黃姓女住戶。

台中市六分局偵查隊在案發之後，調閱案發地萬象大樓旁監視器，發現在案發之前，3月1日中午12時27分左右，毛帽女走出萬象大樓，中途拿垃圾去大樓車道的垃圾分類處丟棄，5分鐘左右，32分進入超商，程宇則與一名女子，比毛帽女提早5分鐘進入超商（12時27分），毛帽女買東西後就離去，程宇與這名女子待了20分鐘，一起進入萬象大樓。

本月3日上午，警方拿錄影畫面給程宇觀看，程宇瞎扯說，毛帽女是死者陳姓女模，他身邊的女子是梁女，警方又將畫面給死者的姊姊看，陳姊也說，戴著口罩且身材與死者相近的毛帽女，是她的妹妹。

偵查隊長張國益說，他感覺怪異，因為毛帽女走道大樓車道旁丟垃圾，一般而言，只有住戶會把垃圾拿去分類處丟，一般人都隨手丟垃圾，另外，現場沒有第三個腳印，懷疑程宇亂講話。

六分局偵查隊週六與週日（4日與5日）過濾梁女住處所有監視器畫面，確認梁女案發時沒有外出，昨天（5日）深夜9時許找到毛帽女，是黃姓女住戶，才確認梁女案發時不在場，程宇身旁的女子，也不是梁女，而是死者，程宇指控梁女在場幫忙，還拿手電筒打死者頭部，幫他把內褲脫掉，教唆他勒死死者，全都是瞎扯，另外，梁女的媽媽也大呼冤枉，指女兒案發時在家，警方調查，梁母的說法屬實。