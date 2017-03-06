| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

當庭獲釋！灌爆梁女臉書的網友急刪留言、道歉...

女模命案震驚全台，案發後被捕的程宇及梁姓女友遭社會各界撻伐，不過，梁女今因提出不在場證明、當庭獲釋。圖為梁女被送辦。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-06  15:44

〔即時新聞／綜合報導〕女模命案震驚全台，案發後被捕的程宇及梁姓女友遭社會各界撻伐，不過，梁女今因提出不在場證明、當庭獲釋。連日來已有上萬名湧入梁女臉書頁留言謾罵，在得知梁女獲釋後，部分網友急忙留言道歉、刪除謾罵留言，還有許多網友表示：「幫你截圖，到時候告成功分我100萬就好。」

警方調閱案發大樓附近監視器畫面後發現，梁女當時人不在此處，梁女住家附近監視器經調閱後也未拍到她出入身影，雖檢警仍不排除她知情的可能性，但士林地檢署認為，梁女涉案程度低、已在下午2點20分將她釋放。

不過，梁女的臉書頁連日來早已被網友們灌爆，從新到舊的貼文皆被已強烈字眼批評，如今梁女獲釋，有網友急忙刪除謾罵的留言，也有人趕緊道歉：「如果梁思惠小姐確實是被冤枉，本人承認我前幾天的留言評論也是錯誤，在此鄭重向梁思惠小姐道歉。」但有部分網友依然不信梁女和命案無關，持續留言謾罵。

案情出現逆轉，有網友向梁女喊話：「留言這些人吉一吉妳就可以好好隱居了。」、「幫你截圖，到時候告成功分我100萬就好。」、「刪留言的人真的超好笑，灰頭土臉。支持你無罪之後告死他們。」

廣告
  • 梁姓女模的臉書頁在這次命案發生以來，被上萬名網友以留言方式謾罵，如今她獲釋，有網友急忙道歉賠罪，也有網友不相信她與命案無關、繼續漫罵。（組合圖，皆擷取自臉書）

    梁姓女模的臉書頁在這次命案發生以來，被上萬名網友以留言方式謾罵，如今她獲釋，有網友急忙道歉賠罪，也有網友不相信她與命案無關、繼續漫罵。（組合圖，皆擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不在場 命案 女模 梁女 梁思惠 當庭獲釋
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：當庭獲釋！灌爆梁女臉書的網友急刪留言、道歉...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.