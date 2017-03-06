當庭獲釋！灌爆梁女臉書的網友急刪留言、道歉...

女模命案震驚全台，案發後被捕的程宇及梁姓女友遭社會各界撻伐，不過，梁女今因提出不在場證明、當庭獲釋。圖為梁女被送辦。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-06 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕女模命案震驚全台，案發後被捕的程宇及梁姓女友遭社會各界撻伐，不過，梁女今因提出不在場證明、當庭獲釋。連日來已有上萬名湧入梁女臉書頁留言謾罵，在得知梁女獲釋後，部分網友急忙留言道歉、刪除謾罵留言，還有許多網友表示：「幫你截圖，到時候告成功分我100萬就好。」

警方調閱案發大樓附近監視器畫面後發現，梁女當時人不在此處，梁女住家附近監視器經調閱後也未拍到她出入身影，雖檢警仍不排除她知情的可能性，但士林地檢署認為，梁女涉案程度低、已在下午2點20分將她釋放。

不過，梁女的臉書頁連日來早已被網友們灌爆，從新到舊的貼文皆被已強烈字眼批評，如今梁女獲釋，有網友急忙刪除謾罵的留言，也有人趕緊道歉：「如果梁思惠小姐確實是被冤枉，本人承認我前幾天的留言評論也是錯誤，在此鄭重向梁思惠小姐道歉。」但有部分網友依然不信梁女和命案無關，持續留言謾罵。

案情出現逆轉，有網友向梁女喊話：「留言這些人吉一吉妳就可以好好隱居了。」、「幫你截圖，到時候告成功分我100萬就好。」、「刪留言的人真的超好笑，灰頭土臉。支持你無罪之後告死他們。」