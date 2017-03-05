醫訊》冠脂妥出現偽藥 新北檢成立專案小組追查
2017-03-05 12:23
食藥署指出，市面流入降血脂藥物「冠脂妥」。圖上方為正品，下方是偽藥。（資料照，記者吳亮儀攝）
〔記者王定傳／新北報導〕全台最暢銷降血脂冠脂妥出現偽藥，新北地檢署指派民生專組主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並邀集食藥署、法務部調查局台北市調查處、新北市政府警局刑事警察大隊成立專案小組，追查偽藥來源。
檢方指出，檢方接獲食藥署通報市面上販售的冠脂妥®（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，涉違反藥事法，即指派主任檢察官廖先志成立專案小組。
檢方指出，檢察官將積極偵辦本案，除釐清市面通路上已販售冠脂妥偽藥人員刑事責任外，並將擴大追查偽藥來源，確保不再流入市面，同時將追討及查扣供應、販賣偽藥人員獲得的不法利益。
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