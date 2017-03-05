全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
〔記者吳亮儀／台北報導〕去年台灣最暢銷的藥、降膽固醇必備藥物「冠脂妥」，驚爆有偽藥在市面上流通！食品藥物管理署已經查獲一批「幾可亂真」批號「MV503」的偽藥，但尚未掌握來源，總數也不清楚。原廠已停止供應此批號藥品，也通知藥局下架。
幾可亂真 社區藥師通報
食藥署副組長遲蘭慧說，這項訊息是日前由冠脂妥的製造商「台灣阿斯特捷利康」公司通報，該公司也是經由藥師公會通報才得知，食藥署啟動稽查後確認是偽藥，但流入市面的數量有多少？目前都不清楚。
藥師公會全聯會發言人沈采穎說，當初是由新北市一名社區藥師發現，偽藥的鋁箔內包裝色澤與真品有差異，藥錠顏色深淺也不太一樣，因此主動通報阿斯特捷利康。
成分不同 醫師籲別再吃
經食藥署初步對藥品作檢驗，有一項成分「Atorvastatin」不該出現在冠脂妥裡，與真藥的成分「Rosuvastatin」不同，是否還有其他不該出現的成分？目前還未檢驗出來。
台北醫學大學附設醫院心臟內科主任黃群耀說，「Atorvastatin」也是降血脂和膽固醇的成分，但效用沒有那麼好，呼籲民眾若拿到的既是偽藥，就別再吃了。
黃群耀說，服用降膽固醇藥物是慢性治療，拿到偽藥的民眾先停止服用一兩天，等藥局或醫院明天開診再去換藥，無礙健康。
遲蘭慧說，偽藥的藥盒外包裝印刷有些不一樣，但難辨認，只能從批號來分辨；MV503批號的真藥是在去年十月出廠，至今食藥署沒有接獲藥物不良反應通報。
57萬人使用 銷售額23億
冠脂妥是常見的降血脂藥物，也是去年健保署統計最常用的藥品之一，它可以降低血液中壞的膽固醇和三酸甘油脂，同時也可以增加血液中好的膽固醇。健保署統計去年約有五十七．三萬人使用冠脂妥，銷售金額高達廿三億多元。
藥師柯明道說，正版冠脂妥廿八顆裝約六百元，偽藥成分已過專利期，原廠藥要價約四百元到五百元，台廠藥可以砍到一百元到兩百元，價差可達三倍。但這款偽藥的仿製技術高，恐不是一般地下工廠所為。
遲蘭慧說，目前全案已移請新北地方法院檢察署偵辦，依照藥事法規定，製造販售偽藥將可處七年以下有期徒刑，或是併科五千萬元以下罰金。
冠脂妥製造公司阿斯特捷利康昨晚發布聲明，表示這是「不法份子的非法活動」，也已在第一時間與授權經銷商共同發函給藥師公會、醫療院所及經銷藥局，提醒若發現批號MV503的冠脂妥就盡快下架。業者也強調會全力配合衛生單位提供相關藥品溯源資料，同時停止供應正牌的MV503冠脂妥，以遏制仿冒品在市面上流通。
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標題：全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
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