醫訊》「冠脂妥」爆偽藥 北市查扣MV503批號66盒

食藥署指出，市面流入降血脂藥物「冠脂妥」。圖上方為正品，下方是偽藥。（記者吳亮儀攝）

2017-03-05 11:26

〔記者張議晨／台北報導〕全台最暢銷降血脂藥物「冠脂妥」，被爆出有偽藥流竄市面，食藥署昨公布，去年10月出廠，批號為「MV503」的冠脂妥10毫克劑型，有部分是偽藥，並已販售到各醫療院所，北市衛生局昨接獲檢調名單，查獲北市有一家藥局疑似販售偽藥 ，且該藥局販售的冠脂妥5毫克劑量，因與「MV503」來源相同，衛生局認為有疑慮，已全部封存並送化驗。

衛生局食藥處長王明理表示，昨天上午接獲檢調偽藥販售藥局名單後，即派員到北市疑似販售偽藥的藥局稽查，現場發現有「冠脂妥」10毫克偽藥66盒，5毫克劑型44盒，兩劑型批號包括「MV503」、「MV560」、「MR266」、「MX127」，因藥品來源都屬同一藥師，認為有疑慮，當下都已立即封存，但目前僅「MV503」確定是偽藥，其他3批號則先送食藥署化驗。

衛生局調查，該藥局並非透過代理商購買藥物，而是透過新北市一名藥師管道取得，且新北市疑似販售偽藥的藥局也是向同一名藥師進貨，王明理指出，不排除5毫克劑型也可能是偽藥。

王明理指出，目前已知道這名藥師確有此人，且該藥師也是合法持有藥師執照，但該名藥師目前不在台北，預計明後兩天追查更上游的貨源。

批號「MV503」的冠脂妥為去年十月出廠，目前食藥署已要求全台各醫療院所、藥局全面下架，王明理表示，根據北市掌握的資料，還未查獲其他藥局有販售「MV503」偽藥， 但仍會配合檢調持續稽查。

至於該偽藥有多少數量透過藥局流入民眾手中，王明理則說，因在該藥局查獲冠脂妥有2種劑量、4種批號，但只有「MV503」確定為偽藥，是否偽藥有透過處方調劑流到民眾手中，這部分還需要進一步釐清。