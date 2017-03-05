手腳冰冷不全是病 運動飲食可改善

2017-03-05

文／王琬鈺

不管天氣冷或熱，許多女性手腳總是冷吱吱，甚至睡覺時穿著襪子，腳還是冷的，患者都抱怨晚上睡不著、睡不好，影響隔天的工作精神。

中醫古籍中，常以四肢厥逆、四肢逆冷等詞彙來形容手腳冰冷，此症狀的調理依中醫辨證論治，再加上患者平時保健，症狀都能獲得改善。

我們的血液由心臟這個幫浦加壓輸出，在肺中交換吸入的氧氣，由紅血球攜帶至身體各重要器官，接著到達四肢末梢，末梢神經如果得到充足的血液供應，則能保持溫暖。

另外，人體的脾胃強健與否，也與維持常態體溫息息相關。如果長時間偏食，或者不良飲食致腸胃機能受損，血液中營養成分不足，也會末稍冰冷。

◎一般而言，常見造成手腳冰冷的原因如下：

●心臟幫浦無力，例如心臟衰竭。

●本身血液量不足（出血、貧血），紅血球量不夠，紅血球形態不正常，無法攜帶足夠氧氣。

●血管彈性變差，粥狀硬化。

●心臟收縮主要由交感及副交感神經控制，多數的血管也是由交感神經所支配，因此若神經系統紊亂失調，不只心臟輸出降低，若周邊血管長期處於收縮狀態，血液便無法足量供給。

●其它諸如內分泌作用失常（糖尿病、甲狀腺疾病等）、雷諾氏症、藥物副作用等，造成血液循環供應分配失調。

對於手腳易冰冷的患者，中醫除了辨證論治外，也提醒平時要自我保健：

●適宜的運動能促進血液循環，並有助於放鬆情緒緊張。

●勿偏食，勿過食酸鹼或刺激性飲食（辛辣寒涼），照顧好腸胃機能，才能提供充足的造血原料。

●排便不佳除了影響到腸胃吸收，當宿便在身體中停留過久，當中的一些發酵物質會使血液材質產生變化，無法正常輸送營養。

●情緒緊張的人易有氣滯，進而影響到血流運行，適時放鬆轉換心情，紓解壓力有助於改善。

●貧血又兼有身體虛寒表現的患者，飲食中可食用紅肉，並加些生薑、紅棗作為調料。

●天冷可用溫水浸泡至小腿處，讓局部循環變好，或採用艾草或生薑煮水加強效果。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）