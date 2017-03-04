長榮航空母乳之亂 引爆網友兩面論戰

2017-03-04 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名李姓媽媽在臉書社團《爆料公社》大吐苦水，指出候機時擠了300c.c.的母乳，上機請空服員協助冰藏保存，但下機時，卻發現自己辛苦擠的母乳被當垃圾扔掉，奶瓶還破裂，即便向座艙長反映，所收到的道歉都非常沒有誠意，還一直想打發她離開，讓李小姐不滿說道：「對長榮真的非常失望」。

一名李姓媽媽在《爆料公社》上指出，她昨晚從北京搭機返台，在候機時擠了300c.c.的母乳，請長榮航空的空姐暫冰保存，沒想到下機時卻發現，辛苦擠的母乳被扔掉，瓶身還爆裂。李媽媽指出，當下找了座艙長反應後，卻得不到有誠意的道歉，連基本的賠償相關後續都沒提，直呼對長榮太失望，認為長榮換東家後，服務已變質。最後提到希望長榮能給予哺乳婦女基本的尊重。

但這件事激起了網友兩派看法，一派網友挺媽媽，紛紛留言：「飛機上沒冰箱，或是無法幫她冰就直說就好，為什麼要拿走還被當垃圾丟？我不覺得她Po出來是要錢！是空姐欠這位媽媽一句道歉！」、「擠母奶很辛苦！不是為人母很難體會的」、「這些空姐大概都還是小姐，根本不能體會母乳哺育孩子的重要。」但也有網友指出：「這中間一定是哪裡有誤會，不可能會故意丟了母奶，孰能無過，得饒人處且饒人」、「如果空姐真的都沒道歉確實不對，應該檢討，但如果有道歉，只是媽媽不滿意，這事也沒那麼嚴重啦！擠奶辛苦沒錯，但也不用鬧那麼大，留一條生路給別人走吧！」、「可能是壓力差或其他物品壓迫造成瓶身破裂，好好解釋就好」、「要怎樣才算誠意，現在人動不動就po出來公審」

據《中央社》報導指出，經長榮航空查證後，釐清3日BR715班機上遭棄的母乳，是因為空服人員當時正值登機繁忙時段，誤以為是垃圾才會將它丟棄，而下機時，事務長也有隨即向該名旅客致歉。長榮航空表示對於此事感到相當抱歉，將會盡快與旅客聯繫，以便處理後續事宜。

不過根據本報向當事者詢問，李姓媽媽到晚間8點30分時都還未接到任何訊息，也不知長榮方面要向她表達什麼，她表示，在一月時搭華航一樣有請空姐幫忙，一切都很順利，沒想到搭乘長榮的經驗差這麼多。

（2017/03/04 20:43更新）