進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
進香團大貨車陷入火海，消防與工程人員都加入搶救。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕神明落難！新北市一個進香團車隊今天行經國道1號南下199公里彰化路段時，其中1輛載著神轎與大鼓的大貨車突然起火，整輛車陷入火海，車上2人緊急跳車逃生，但包括來不及抬走的大鼓、神轎及20多尊神明等器物全部燒毀，2人欲哭無淚，國道警方不排除是大貨車載運的香爐傾倒或鞭炮爆炸引起，進一步釐清。這起火燒車事故，造成後方車流一度嚴重回堵到南下190公里。
這起進香團火燒車發生在今天上午近9時，進香車隊行經國道1號彰化交流道南下路段時，其中1輛大貨車突然從車斗處竄出濃煙，車上載運的神轎與大鼓全都迅速燃燒，劉姓駕駛趕緊把車開往路肩，整輛車旋即被大火吞噬，瞬間變成一團火球，濃煙竄天，49歲的劉男與女助手趕緊跳車逃生，來不及抬走的大鼓、神轎等器物無一倖免。
國道三隊與彰化縣消防局都在據報後派員趕抵現場搶救，朝陷入火海的大貨車灌射，正在彰化交流道施工的工程單位人員也趕緊開著水車衝往現場，協助灌救，經眾人搶救後半小時後控制火勢，大貨車被燒得有如廢鐵，消防人員上車勘查，發現車上載運的物品全都燒光，20多尊神明甚至被燒得焦黑，一片狼藉。
大貨車劉姓駕駛眼眶泛淚向警方表示，他們是要到南部進香，當時開車開到一半突然發現貨物區冒出濃煙，趕緊將貨車駛往路旁試圖滅火，無奈火勢來得太急太大，火勢一發不可收拾。
警方與消防員勘查現場，初步研判可能是大貨車載運的香爐傾倒或鞭炮爆炸引起。
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進香團大貨車陷入火海，濃煙竄天。（記者湯世名攝）
進香團大貨車陷入火海，消防與工程人員都加入搶救，整輛車仍燒成廢鐵。（記者湯世名攝）
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進香團大貨車陷入火海，消防人員搶救，劉姓駕駛（左）無奈看著貨車燒毀。（記者湯世名攝）
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進香團大貨車陷入火海，載運的20多尊神明都燒成焦黑。（記者湯世名攝）
進香團大貨車陷入火海，載運的20多尊神明都燒成焦黑。（記者湯世名攝）
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