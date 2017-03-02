228連假大魚大肉發腫 婦人婚戒卡指發黑

2017-03-02 21:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕40歲陳姓婦人因婚戒卡住手指，手指開始呈現發黑，1日晚間11時直奔林園消防分隊求救，消防人員花了10餘分鐘摘下戒指，陳婦感謝地說，228連假出遊天天大魚大肉，沒想到手指會發腫。

消防隊員先以「魚線」搭配肥皂水除戒，但陳婦手指腫脹嚴重，且無法承受魚線纏繞的疼痛感，只好改變策略，改用電動小沙輪先讓戒指產生缺口，同時從旁滴落冷水降溫，減緩磨切產生的高溫造成不適，最後以尖嘴鉗將卡人的婚戒給剪斷。

陳姓婦人看到婚戒摘除鬆了一口氣，她向消防人員表示，228連假期間與家人出門遊玩，天天大魚大肉，作息也不正常，前天晚上入睡前就發現手指紅腫，想將戒指脫除時發現已經卡住，屢次嘗試都失敗，又不好意思求助他人，實在痛到受不了了，才會找消防隊幫忙。