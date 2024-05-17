這招沒效！酒駕瞎掰吃80顆檳榔 法官不信判不准緩刑

男子酒駕辯稱那天嚼了7、80顆檳榔，但這套說法，檢警法官不採信，南投地院法官判兩個月，且不宣告緩刑。示意圖。（資料照）

2024/05/17 12:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕50歲男子違規遭警攔下，警方聞到酒味，酒測值每公升0.25毫克，該男先辯稱喝了小吃攤2種有加酒的湯，查問證明說謊，後改口吃了7、80顆檳榔，檳榔中有酒精，惟類似案件過去就有警方實測過，業者也說出售檳榔沒有酒精成分，南投地院法官也不採信，將他判刑2個月。

茆姓男子去年10月中旬下午4點多，在竹山鎮上闖紅燈被警方攔下，酒測值每公升達0.25毫克，茆男辯稱，中午在小吃攤喝豬肝湯，傍晚又在另一攤吃臭豆腐和豬血湯，可能湯裡有加米酒，警察查問後發現，前一攤沒賣豬肝湯，後攤豬血湯沒放酒。

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茆男後來改口，那天一整天嚼了7、80顆檳榔，可能是因他做過肝移植，代謝比較差，而聽親友說檳榔有加酒精，可能因此酒測值超標。

由於前年仁愛警方實測連續吃檳榔30顆，不漱口，酒測值都是「0」，當時用此理由的酒駕男被起訴判刑，刑警「嘗百草」精神還上了媒體，此次茆男同一套說詞不被接受。

況且業者也跟警方說，多半不會在檳榔中特別加入酒類，檳榔配料（白、紅灰）中雖或摻有微量高粱酒、米酒等成分，每粒檳榔摻入數量甚微，且摻入酒類石灰經過攪拌、沉澱、靜置，早已先行揮發，檳榔內幾無酒精成分。

南投地院法官近日將茆男判刑2個月，茆男請求緩刑，法官審酌，政府一再宣導勿酒駕，也多次修法加重此類犯罪行為之刑責，茆男卻漠視法律規範、心存僥倖，若再予以緩刑之宣告，恐難達警惕之效果，因此不予宣告緩刑。

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