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胃出血受困「黑山」桃園登山客受困南橫山區

2017-03-01  14:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕桃園1支登山隊不顧禁令，24日自高市桃源區進涇橋入山，預計以6天時間攀爬「南一段」，卻在昨天傳出1名64歲的劉姓隊友疑因胃出血待援，高市消防局獲報後通報空勤總隊，今出動直升機上山空中搜救，但因天候狀況不佳，劉姓登山客仍受困3千公尺的深山裡。

高市消防局指出，上月28日獲報，來自桃園的這支登山隊，在高市桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地，其中劉姓登山客疑出現胃出血，現由2名團隊陪同等待救援，其餘11人則繼續往石

由於「南一段」自88風災過後因山區多處崩塌危險，被公告禁止入山，搜救隊伍獲報感到無奈，直搖頭說：「怎麼還是有不怕死的人要去爬」，但因人命寶貴，高市消防局連續兩天通報空勤總隊，出動直升機上山進行空中搜救，但因山區雲幕籠罩山頭，無法展開搜救任務，目前僅能靠地面部隊徒步前往，希望能早日接觸到罹病的劉姓山友。

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  • 爬黑山登山客受困於3200公尺高山區待援，高市消防局派出6名搜救人員趕往救援。（資料照，記者蘇福男翻攝）

    爬黑山登山客受困於3200公尺高山區待援，高市消防局派出6名搜救人員趕往救援。（資料照，記者蘇福男翻攝）

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