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驚！青少年涉3級毒品 10年成長15倍

2017-03-01  13:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大彰化「無毒家園」毒品防治計畫今天啟動，該結畫結合官方和民間，一起做青少年毒品防治，出席的「趕路的雁全人關懷協會」長期做青少年毒品防治，協會執行長劉昊驚人指出，這幾年毒品的重點已經不是海洛因、古柯鹼、大麻等一級毒品，最嚴重的是四級毒品，因為這些毒品便宜，容易取得，藥頭早已打入校園，用3、4級毒品讓學生精神亢奮，一旦上癮，就成為一級毒品的潛在客戶。

他說，毒品防治的源頭要從學生做起，現在台灣青少吸毒狀況日益嚴重，且以吸食K他命者最多，加上毒販推陳出新、生產「新興精神活性物質」（簡稱NPS），這些毒品摻入果凍、飲料、糖果、香煙裡面，學生「趨之若鶩」，最可怕的是這些毒品的種類近年倍數成長，而警政署資料顯示，10年來青少年涉及三級毒品的人數成長了15倍，NPS毒品，2年前只有250種，去年已躍昇到640種，問題十分嚴重。

他說，日前在懇丁某飲店發生母子吃到毒果凍，昏睡24小時，就是「有心人」把毒品放入咖啡凍，用食品美麗的外衣包裝「毒品」，不知情的學生們喝了飲料、吃了果凍「沒有罪惡感」，事後卻感到莫明的興奮，讀書大為起勁，也有人因此昏睡，渾然不覺自己遭性侵。

劉昊說，一級毒品都用大麻葉、罌粟花、古柯葉中提煉而成，對學生而言，價格高不可攀，但NPS毒品都是用化學合成，價格便宜，可以讓他精神抗奮，連續熬夜，在學生族群間廣為流傳。

今天大彰化「無毒家園」毒品防治計畫，就是深入校園宣導毒品的危害，出席的包括副縣長林明裕、副議長謝典霖、彰化地方法院檢察署檢察長黃玉垣、員榮醫院體系總院長張克士等人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 圖為新興毒品，毒品防治人員説，它在學生族群間廣為流傳。（記者顏宏駿翻攝自台中市衛生局網站）

    圖為新興毒品，毒品防治人員説，它在學生族群間廣為流傳。（記者顏宏駿翻攝自台中市衛生局網站）

  • 大彰化「無毒家園」計劃啟動。（記者顏宏駿攝）

    大彰化「無毒家園」計劃啟動。（記者顏宏駿攝）

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