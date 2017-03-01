危險！小孩坐車窗山路兜風 警方要查了

2017-03-01 12:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕網友在臉書社團「爆料公社」po出一段「霧台下山，小朋友賞風景」的影片，只見一個小孩坐在汽車窗台上，上半身露出車外，車子行駛在蜿蜒山路上，看起來相當危險，屏縣里港警分局發現影片後表示要追查。

該段影片長近2分鐘，只見一部汽車上，右後方乘客座位的窗戶整個拉下，一個身著白衣的人上半身伸出車外，坐在窗台上，山路區道路崎嶇蜿蜒，車子彎來彎去，年紀狀似小孩的乘客，看來似乎一點也不害怕，但影片景象十分驚險。

許多網友紛紛留言「好危險啊！」、「狂」；屏縣里港警分局發現影片後立刻進行了解，但因為影片中看不清車號，警方還上網留言，請網友提供清楚車號，好依道路交通管理條例舉發。警方還說，可罰3000至9000元，除了違法，這種行為也很危險，千萬不要拿生命開玩笑。

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