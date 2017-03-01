平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局

2017-03-01 07:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕上個月放學後遭31歲周姓男子載走，隨即失蹤的「萱萱」，終於平安歸來，昨晚近11時，周男由父親陪同，帶著萱萱現身台北市警文山一分局萬芳派出所，萱萱平安無恙，警方立刻通知父母前來領人，做完筆錄後就讓她回家休息，萱萱私下透露「心情不好」才會離家，周男則說這幾天他們四處遊山玩水，2人過的頗為愜意。

萱萱父母見女兒平安歸來感到欣慰，在警局時並未深究女兒為何離家未歸，也感謝警方及各界協助，簡單做完筆錄後，即帶女兒回家休息。

警方怕有意外，沒讓萱萱父母見著周男，2人分開作筆錄，周男較配合警方偵詢，萱萱則顯得心情有些低落，不太願意說明整個事發經過。

周男表示上月21日下午，他開車到校門口接到萱萱，這段期間除了去餐廳工作，其他時間2人都在一起；並未如他之前所說，到台北車站就把人放下，彼此沒有聯絡。

周男說這段期間，他們倆住在汐止的祖母家，但大部分時間，2人都在外趴趴走，行跡遍及北台灣的九份、基隆等地，2人過的頗為愜意，並未考慮到事情的嚴重後果；不過警方數次到周男祖母家裡，都沒見到2人，警方對周男這段期間行蹤的說法仍存疑，還要深入釐清。