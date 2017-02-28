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女高中生想買雞蛋煮飯 闖越鐵軌遭火車撞死

2017-02-28  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵從花蓮開往高雄新左營的308自強號列車，於今日上午10時33分左右，在台東關山至海端的1處平交道，撞死1名闖越軌道的女子。該名女性後來確認是1位高中生，因為想買雞蛋煮飯才出門，沒想到竟意外喪命。

台鐵指出，這起死傷事故已於今日中午12時11分處理完畢，路線恢復正常行駛，誤點狀況共影響約1800名的旅客。

據《三立新聞》報導，女高中生是想要跑到平交道對面購買雞蛋後回家，卻在闖越軌道時被自強號迎面撞上後死亡。

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  • 台鐵308自強號列車，於今日上午在台東關山至海端的平交道，撞死1名闖越軌道的高中女生。（記者陳賢義翻攝）

    台鐵308自強號列車，於今日上午在台東關山至海端的平交道，撞死1名闖越軌道的高中女生。（記者陳賢義翻攝）

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