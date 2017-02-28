惡老闆聯盟！ 許常德批：丟盡台灣人的臉

2017-02-28 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕北、中、南部近日接連爆出，員工遭慣老闆血汗剝削的勞資爭議，包括蝶戀花旅行社、永采烘焙坊、以及筌聖老家食品工廠，引起社會譁然。對此，作家許常德痛批，這些老闆丟盡台灣人的臉，真的可以組個「惡老闆聯盟」了。

許常德今於臉書粉專「許常德的地下手記」分享筌聖老闆涉嫌囚移工14年的相關新聞，並撰文指怒斥，「台灣是北韓嗎？為何十四年都沒被察覺？這是多大的疏失漏洞？」他認為，這對台灣而言是超大恥辱，「尤其今天還是228」。

許常德說，從蝶戀花的周比蒼、永采的彭文潞，到筌聖老家食品，「這些人真的可以組台灣惡老闆聯盟」，痛批「一件件血汗公司的故事，真的丟盡台灣人的臉」，加上違法私劃停車格、非法雇用加班的桃太郎日式餐廳，讓他忍不住跳出來呼籲社會大眾，「全面抵制筌聖、蝶戀花、永采、台中桃太郎日式餐廳」。

許常德的地下手記全文：