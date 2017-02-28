賓士貪圖方便行駛路肩 下一 秒就吃癟
2017-02-28 10:01
〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」分享了1段行車紀錄器影片，只見民眾在開車時有1輛賓士違規在路肩行駛，此時他連按喇叭引起前方國道警察的注意，結果賓士果然被攔下吃上罰單。
從影片中可以發現，這輛黑色賓士明顯是貪圖超車方便就開到路肩上，等到想要開回車道時卻沒空間了，此時前面正好有警察在執行勤務，看到賓士明目張膽地行駛路肩便立即攔下。
而按喇叭提醒警察的民眾笑稱，這輛賓士有膽量違規走路肩，就不要怕不要躲，「讓我長壓喇叭幫助您中獎吧」。網友們看到後紛紛大呼「好療癒」、「好舒爽」、「看違規的被攔好爽」，還有人表示自己連看了好幾次，因為實在太紓壓了。
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