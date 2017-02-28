| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

賓士貪圖方便行駛路肩 下一 秒就吃癟

2017-02-28  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」分享了1段行車紀錄器影片，只見民眾在開車時有1輛賓士違規在路肩行駛，此時他連按喇叭引起前方國道警察的注意，結果賓士果然被攔下吃上罰單。

從影片中可以發現，這輛黑色賓士明顯是貪圖超車方便就開到路肩上，等到想要開回車道時卻沒空間了，此時前面正好有警察在執行勤務，看到賓士明目張膽地行駛路肩便立即攔下。

而按喇叭提醒警察的民眾笑稱，這輛賓士有膽量違規走路肩，就不要怕不要躲，「讓我長壓喇叭幫助您中獎吧」。網友們看到後紛紛大呼「好療癒」、「好舒爽」、「看違規的被攔好爽」，還有人表示自己連看了好幾次，因為實在太紓壓了。

廣告
  • 黑色賓士貪圖超車方便，竟然行駛路肩。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

    黑色賓士貪圖超車方便，竟然行駛路肩。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

  • 國道警察見狀連忙攔下賓士。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

    國道警察見狀連忙攔下賓士。（圖擷自「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」臉書社團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道 賓士 路肩 違規行駛路肩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：賓士貪圖方便行駛路肩 下一 秒就吃癟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.