大葉高島屋驚傳跳樓 男子陳屍停車場出入口

2017-02-27 19:12

〔記者鄭景議／台北報導〕今晚6時27分許，一名年約40的男子從北市士林大葉高島屋百貨上，一躍而下，當場陳屍停車場出入口前，救護人員到場後發現男子已明顯死亡，決定不送醫，因男子身上無身分證件，警方決定先行封鎖現場，並持續釐清男子身分。

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