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有拜有保佑！這招對販毒的人沒用啦

2017-02-27  15:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕39歲陳姓男子偕同綽號「環環」的30歲李姓女子，涉嫌在台北市六張犁一帶販毒牟利，為規避查緝，還以宮廟掩護交易毒品，警方經數月跟監、蒐證，見時機成熟，兵分多路直搗毒窟，先拘捕陳、李兩人，又在北市信義、大安、南港區等地逮捕販毒集團10名成員，現場查扣海洛因、安非他命、大麻毒品及施用器具，詢後依毒品罪送辦12嫌。

警方調查，陳、李兩人居無定所，投宿大台北地區多間汽車旅館，出入以高級休旅車代步，他們認定土地公「有拜有保佑」，每次交易前，兩人都會到宮廟拜拜保平安，後來乾脆與上、下游成員直接相約宮廟交易毒品，不僅人潮來往相對安全，也不易遭警盤查。

兩人篤信每逢初一、十五前往拜拜可「補財庫」，順便交易毒品，然兩人行徑早被警方掌握，趁他們再度前往拜拜時，一舉瓦解這個販毒集團，陳、李等人均承認涉毒，警詢後除依毒品罪嫌送辦，另持續追查上游毒品來源。

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  • 台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市警方搜出大批毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

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