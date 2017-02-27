苗警封城掃蕩 查獲毒品52件

警方針對青少年經常聚集，並易滋事後庄地區酒店、PUB、KTV等17處特種營業場所實施搜索。（記者許展溢翻攝）

2017-02-27 11:52

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣警察局昨晚10點啟動「封城掃蕩」，宣示打擊犯罪決心，派出124名警（民）力，在各轄區重點治安顧慮70處場所，擴大掃蕩毒品、色情等犯罪，一共查獲毒品案 52件53人、公共危險案3件3人，及一般刑案4 件6人。

苗縣警局與頭份分局、竹南分局、刑警大隊、交通警察隊及保安警察隊等共64名警力，合力在縣內5個分局18鄉鎮掃蕩，昨晚10點起，全面封鎖聯外道路、市內定點機動掃蕩，展開大規模閉鎖式掃蕩工作。

警方指出，這次執行重點，是頭份市後庄地區，先在該處聯外道路6處的出入雙向都設置路檢點，全面封鎖，並阻絕毒品進、出管道，再針對該區所有越南KTV酒店、電玩、PUB等，進行大規模臨檢勤務。

不僅如此，警方也針對青少年經常聚集，並易滋事後庄地區酒店、PUB、KTV等17處特種營業場所實施搜索。

警方表示，這次擴大臨檢勤務期間，共動用警（民）力124名，臨檢了70處場所，查獲毒品案 52件53 人、公共危險案3件3人、一般刑案4 件6人。

苗栗縣警察局長金浩明強調，全面擴大檢查出入人、車，為的就是避免毒品流竄市區，危害民眾，也希望讓青少年學子遠離毒害。接下來也將不定期在各聲色等治安顧慮場所，執行大規模掃蕩，全面打擊毒品、暴力等犯罪。

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