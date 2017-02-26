中年男跳水失蹤 消防員冒寒流搜救
2017-02-26 16:25
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〔記者余衡／新北報導〕連接新北市土城區、樹林區的交通要道城林橋，下午近1點左右傳出男子跳水。據了解，1名年約40歲左右的男子原先坐在橋邊，隨後突然跳落水面，消防人員獲報後立刻派出人員、船艇冒著寒流出勤，目前持續在水面來回搜索。
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