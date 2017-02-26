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中年男跳水失蹤 消防員冒寒流搜救

2017-02-26  16:25

〔記者余衡／新北報導〕連接新北市土城區、樹林區的交通要道城林橋，下午近1點左右傳出男子跳水。據了解，1名年約40歲左右的男子原先坐在橋邊，隨後突然跳落水面，消防人員獲報後立刻派出人員、船艇冒著寒流出勤，目前持續在水面來回搜索。

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  • 消防隊員派出船艇搜救（記者余衡翻攝）

    消防隊員派出船艇搜救（記者余衡翻攝）

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2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
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