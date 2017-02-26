不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡
2017-02-26 15:48
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區明德路一處大樓，今天早上8點多傳出民眾墜樓，78歲的王姓老翁被人發現倒臥社區中庭，警、消人員獲報趕抵時，王翁頭部破裂已明顯死亡。
警方調查，目前與兒子同住的王翁，多年前檢查出罹患膀胱癌後就鬱鬱寡歡，今早監視器拍到王翁獨自搭乘電梯至頂樓，不久後就被被大樓保全發現全身是血倒臥中庭，王翁並未留下遺書，家屬懷疑王翁因不堪長期治療於是選擇輕生輕生，詳細死因警方將持續釐清。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 連假南投稽查遊覽車 一件違規
- 見證歷史 鍾逸人：蔣介石是228事件元凶
- 228反蔣風恐再起 警方保護公園銅像
- 金酸莓獎公布 《蝙蝠俠對超人》奪4獎成大「贏」家
- 考照免奔波 竹市再添兩座機車練習場
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 《觀察筆記》致憂痛
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校
- 明鏡週刊︰德情報局 監聽外國媒體
- 3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光
- 污水廠再利用污泥 竹縣長取經日宮崎縣
- 第28次大三元 魏少快洗紀錄
- 票房不舉？羅大佑：小巨蛋沒那麼寬敞過
- 娛樂大亨復合奏效 正宮：一直當他是家裡人
- 巴西嘉年華登場
- 本田LPGA高球賽》曾雅妮強勢回歸 抓11鳥飆進前十
- NBA》鵜鶘外線慘！「肯塔基雙塔」合作二連敗
- 熬夜拍戲依舊水噹噹 楊丞琳公開秘招
- 故事》落榜都是有理由的！明清科舉考試的各種落榜原因
- 能高潮又可賺錢 火辣律師轉行賣淫樂歪
- 論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！
- 經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺
- 導演開拍《李宗瑞》 男主角找上吳克群
- 陳喬恩深夜飆車 自誇「天生車手」嚇壞粉絲
- 89屆奧斯卡頒獎典禮 HBO同步直播送大禮
- 北市凱達格蘭文化館 平埔族特展
- 台日對抗賽》中職聯隊今晨出發 林泓育戴帽「台日友好」
- 全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場
- 清泉崗染毒》複檢8人呈陽性 傳1人是少校飛官
- 胡瓜橫躺女人堆 好色落難一身濕
- 【夢的櫥窗】 返回教室
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- NBA》難擋浪花兄弟51分轟炸 豪9分籃網慘吞16連敗
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
- 玖壹壹藉酒邀天后 彭佳慧推工作力挺
- 菲律賓2016年Q4失業率高達25.1 ％
- 西門町商家不養小奇雞 北市府另找場所安置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分