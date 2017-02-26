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不堪癌症折磨 老翁自宅跳樓亡

2017-02-26  15:48

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區明德路一處大樓，今天早上8點多傳出民眾墜樓，78歲的王姓老翁被人發現倒臥社區中庭，警、消人員獲報趕抵時，王翁頭部破裂已明顯死亡。

警方調查，目前與兒子同住的王翁，多年前檢查出罹患膀胱癌後就鬱鬱寡歡，今早監視器拍到王翁獨自搭乘電梯至頂樓，不久後就被被大樓保全發現全身是血倒臥中庭，王翁並未留下遺書，家屬懷疑王翁因不堪長期治療於是選擇輕生輕生，詳細死因警方將持續釐清。

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  • 王男跳樓現場拉起封鎖線。（記者余衡翻攝）

    王男跳樓現場拉起封鎖線。（記者余衡翻攝）

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