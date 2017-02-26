藥頭又有新招 這次毒藏「機上盒」裡面

2017-02-26 11:23

〔記者鄭景議／台北報導〕北投分局日前接獲線報，發現一名李姓藥頭時常在四處販售毒品，於是在本月24日當天下午，警方埋伏李嫌毒品交易現場，在李嫌要與同夥毒品交易時，一擁而上將兩人逮捕，逮捕時發現李嫌藏匿毒品有新招，竟將毒品藏匿於「數位電視機上盒」內，意圖逃避追緝，讓警方大開眼界，直呼現在的毒蟲花招百出，藏匿手段無奇不有。

北投分局發現43歲的李嫌常常在基隆市安樂區基金一路一帶兜售毒品，於是在本月24日13時許，在基隆市安樂區基金一路135巷21弄內一處社區大樓前埋伏，只見李嫌步出大樓，另一名與李嫌同夥52歲的蔡嫌，開著李嫌的車，並從車內向李嫌招手，員警眼見兩人看似要交易毒品，於是上前先將李嫌壓制，並搜索李嫌身上物品，發現李嫌的後背包中，有一組數位電視機上盒的內裝鐵盒並鎖上螺絲，拆開後鐵盒內藏有數小包塊狀毒品海洛因及安非他命，並從車上發現36包咖啡包。

李嫌眼見咖啡包遭取出，竟一度天真的向警方保證這絕對不是毒品，「真的只是咖啡包，你們可以拿去驗」，警方從善如流的拿去驗，果然驗出內有三級毒品愷他命陽性反應，讓李嫌無話可說。

警方盤查蔡嫌身分，發現與李嫌同夥的蔡嫌不僅有毒品通緝犯身分，更是殺人未遂通緝犯，讓警方絲毫不敢大意，總計此次行動查獲毒品海洛因23公克、毒品安非他命1公克、新興毒品咖啡包36包，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例，將兩人移送士林地檢署偵辦。

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