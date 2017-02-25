晶華酒店排風管機房疑為起火點 管理責任待釐清

2017-02-25 15:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕晶華酒店今日凌晨發生火警，案經警消初步鑑識，起火點應是位在地下一樓的排風管機房，但確實起火原因，仍需作進一步鑑識。

據警方調查，位在地下一樓的排風管機房內，設置有許多管線，原是由晶華酒店負責管理，並不得擺放雜物。

但後來因香奈兒在一樓處設有專櫃，沿樓梯下方便是地下一樓的排風管機房，酒店方面便交由香奈兒管理，但卻被香奈兒人員當成倉庫在使用，內堆放許多貨品。

警方認為，此次火警究責部分，也需釐清酒店與香奈兒雙方在管理排風管機房方面，是否有失當，以致造成發生火警和延燒。