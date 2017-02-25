嫌犯借提取槍卻墜谷？ 警搜尋1天驚覺他脫逃
2017-02-25 14:55
〔記者陳鳳麗／南投報導〕中部打擊犯罪中心前日借提嫌犯黃俊傑，到南投縣埔里鎮關刀山取槍，狡猾的黃嫌帶6名刑警在山區繞了4小時，腳戴腳鐐的他不知是失足或故意跳溪落跑，警方動員消防搜救人員搜尋1天無所獲，確定黃嫌應已脫逃。
49歲的黃俊傑有多項前科去年5月被埔里警方逮獲偷竊羊圈的羊隻，當天被逮後還演出跟女友求婚，請其買結婚證書當場簽證的戲碼，讓埔里刑警面面相覷問：「是演哪齣？」。
前日刑事局中部打擊犯罪中心，向南投地檢署借提黃嫌，黃男帶他到埔里鎮關刀山要取槍，6名刑警帶著戴腳鐐的他凌霄殿上山，在山區繞了4小時，前日傍晚近5點，黃男居然躍下300公尺深的溪谷，眾人在山區找人，最後因下雨起霧，刑警們受困，有人還被困在峭壁間，深夜請求消防搜救人員支援，救援人員將他們救下。
消防搜救人員昨日再上山搜尋1天，由於黃嫌戴著腳鐐行動受限，大家原本以為他傷重倒在某處，但到昨夜仍無所獲，確定黃男不是受傷而可能是脫逃了，大家都被黃男騙了。
據了解，黃嫌生性狡猾，為了製造脫逃機會而寫自白書，自白有藏槍在埔里山區，中打刑警才會相信被騙上山。而黃男曾是山老鼠對山區地形很熟，刑警們都被他帶著在迷宮似的山區亂轉，研判黃男伺機跳溪谷，找尋山路脫逃。
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