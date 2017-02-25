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涉嫌假車禍遭辦 男上臉書社團揚言提告

2017-02-25  13:33

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊22歲的謝姓男子與36歲的馬姓男子涉嫌在單行道製造假車禍，騙取違規騎士賠償金，昨天遭警方逮捕送辦，不料謝男今天上午在臉書社團《爆料公社》留言喊冤，直說警方咄咄逼人，並到三重分局提告。

謝男在臉書上貼文原文如下：

我是圖內的車主

我都不知道我有透視眼可以看到你要來然後去撞你 再跟你要錢？

車禍可大可小

如果今天是一位孕婦

雖然她違規了

但我撞到她不小心流產那怎麼辦？？？

而且，今天逆向的是妳，如果沒有妳的逆向，根本不會有這起車禍的發生。

警方看到我行車記錄器有繞兩三圈就質問我是不是在找工作，製造假車禍。

新莊派出所的員警跟所長都跑過來質問我在那邊幹嘛，為什麼要在那邊繞，是不是想敲詐，然後說要蒐集證據對我提告。

我從頭到尾都遵守交通法規在行駛，

我覺得我的車子好像有異音，想說巷子內比較安靜，我慢慢騎聽聽看是什麼聲音，從哪裡出來的，中間我有接到電話，所以停在路邊講完電話之後才繼續行駛，這樣就被說是假車禍？

我承認因為我被警方的回應嚇到了，所以我整個覺得莫名其妙不知道該回答什麼，警方就越來越咄咄逼人，沿路逼問直到我上車離開。

已到三重分局提告。

警方表示，謝男到案後否認涉案，面對警方調閱的監視器、手機對話也一概否認，供稱只是玩笑話，但因指證歷歷，訊後仍依傷害、毀損、詐欺等罪嫌送辦。

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  • 涉嫌假車禍的謝男金到臉書社團喊冤。（記者王宣晴翻攝臉書爆料公社）

    涉嫌假車禍的謝男金到臉書社團喊冤。（記者王宣晴翻攝臉書爆料公社）

  • 涉嫌假車禍的謝男金到臉書社團喊冤。（記者王宣晴翻攝臉書爆料公社）

    涉嫌假車禍的謝男金到臉書社團喊冤。（記者王宣晴翻攝臉書爆料公社）

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標題：涉嫌假車禍遭辦 男上臉書社團揚言提告


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