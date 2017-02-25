命大！開車翻落12米深溪床 他睡一覺才報案
2017-02-25 11:46
消防隊員下溪床救援。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕24歲徐姓男子駕駛廂型車，於今天凌晨3點多，行經台1線苗栗後龍大橋時，衝越橋頭槽化分隔島後，再撞擊橋邊護欄，翻落約12公尺深的溪床，但他於7點多才自行報案。消防人員到場，發現徐男側靠在駕駛座正後方座椅休息，渾身散發酒氣，車上還有嘔吐物，研判徐男可能疑似酒後駕車，但車禍後，因酒醉還先爬到後座睡覺，等睡醒了，才報案求救。
後龍消防分隊隊員表示，他們到場後，徐男意識清楚，還可以與他們對話，表示：「凌晨3點多，行經後龍大橋往交流道方向，之後就發生車禍了！」
經消防人員初步檢傷，發現徐男僅有臉部撕裂傷，其他身體外觀並無明顯外傷，直呼：「真的命大！」且因廂型車「落地」處，水深及腰，幸好廂型車不是四輪朝天，否則徐男恐怕溺水。消防人員將徐男送醫救治，並通報警方處理，車禍原因由警方調查中。
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