惡煞控江蕙編故事 檢聲請傳二姊出庭作證

2017-02-24 18:45

［記者黃捷／台北報導］江蕙胞弟遭逮徒陳金標強盜未遂，士林地方法院今開庭，陳嫌仍堅決否認犯罪，當庭指控歌壇天后江蕙編故事、警方栽贓，他還稱自己最多再活3年，若被判刑將死在監獄裡，「我為最後這口氣在拼」；檢察官則聲請傳喚江蕙等人出庭作證。

去年12月，陳男闖入江蕙胞弟位於淡水楓丹白露社區的5樓住處強盜，住2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓與陳男發生激烈扭打，甚至一度遭陳男持螺絲起子、西瓜刀挾持，但陳男不抵3人激烈反抗，未遂逃逸，士林地檢署上月依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪將他起訴。

陳男今開庭時，仍堅決否認犯行，離譜發言更讓蒞庭檢察官暴怒，雙方引發激烈辯駁。

陳男辯稱，檢方起訴書中的關鑑證據，是指犯嫌遺留現場的環保袋中，有枚他左手姆指的指紋，但袋子提把及整袋工具卻沒有指紋，明顯不合理，質疑警方將有他指紋的物品丟進袋中栽贓他。

他說，警方另在現場、電梯及計程車上採集到血跡，檢驗報告僅說「型別」與陳男相符，無法判定是他的血，就算是，也有可能是仇家拿他的血亂灑，「我之前車禍流很多血，也常常抽血檢驗，很多管道可以取得我的血。」

他說，江蕙、江弟及外籍看護指述嫌犯是黑髮、中分、皮膚黝黑，根本與他特徵不相符，「看看我這麼蒼白」，且3人供述前後不一、情節矛盾，根本是編故事，「名人講的話大家都相信」，又因警方有破案壓力，看他有前科，就想把罪責推給他。

陳男辯護律師陳達成也堅稱，就算江蕙家發生搶案，犯嫌肯定不是陳男，除聲請對陳男測謊，調查事發當下警方有無封鎖現場，並請法官親自到江弟5樓家中閉門大叫，看看2樓是否聽得到叫聲，若無，則可證明江蕙等人編故事。

檢察官則聲請傳喚江蕙、江弟、外籍看護、搭載陳男的運將、社區警衛及當天負責採證的員警，釐清事實是否與陳男指控相符。

江蕙律師趙文銘則表示，陳男在緩刑期間，可能怕被關更久才不認罪，但多項科學證據都指向陳男強盜，未遂原有可能減刑，但陳男若堅不認罪，他會視情況建請法官從重量刑。