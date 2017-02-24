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李登輝寓所遭控占地 李辦：歡迎周刊來查

2017-02-24  18:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝居住的台北市外雙溪翠山莊別墅，遭鄰居陳婦指控佔用其6.7坪土地，一審被判應拆屋還地，李的孫女李坤儀不符提上訴，今遭駁回。不過李登輝辦公室主任王燕軍對此表示，該處是既成道路，一開始就有想跟原地主買，但該處卻被賣給另一人，對於「那個人提告，在玩什麼遊戲，我們不知道」，背後有什麼原因歡迎周刊來報。

陳姓婦人是在25年前陸續買下翠山莊周邊土地，之後部分土地被翠山莊住戶增建佔用，陳婦為此控告李坤儀等15名屋主，要求佔用既成道路的人須把建物拆掉，佔用非既成道路者則須拆掉建物及還地。一審法院判李坤儀需拆屋還地，李不服提上訴，今遭高等法院駁回。

《中央社》報導，王燕軍在接受媒體採訪時回應，指該塊地為社區既成道路，當初李登輝買房後，先前的地主卻把既成道路的地賣給另一個人，但「我們要跟他買，他又不賣」，且「整個社區都被這樣玩」，對於那個人「在玩什麼遊戲，我們不知道」。王燕軍說，「不能因為李總統有名，都掛李總統的帳」、「硬是要拿李總統做文章」，對於背後有什麼原因或理由，王燕軍說，「歡迎周刊來報」。

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  • 翠山莊，前總統李登輝寓所。（資料照，記者張嘉明攝）

    翠山莊，前總統李登輝寓所。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 前總統李登輝（圖右）居住的翠山莊被鄰居指佔用其土地六點七坪，高等法院判應拆屋還地。左為李登輝辦公室主任王燕軍。（資料照，記者方賓照攝）

    前總統李登輝（圖右）居住的翠山莊被鄰居指佔用其土地六點七坪，高等法院判應拆屋還地。左為李登輝辦公室主任王燕軍。（資料照，記者方賓照攝）

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