拿鑰匙挨家挨戶開門 被當小偷原因令人心疼

2017-02-24 12:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區有民眾在家中看電視，突然聽到門外有人持鑰匙試圖開門的聲響，詢問：「要找誰？」外頭都無人回應，以為是小偷不敢大意，連忙向警方報案協助查看，四維派出所巡佐許曜麟、警員陳敬霖到現場，發現86歲李姓老婦人站在外頭，她不斷說著：「我住在這裡，門打不開。」老婦人焦急的神情讓員警心疼，詢問老婦人姓名並協助查訪，原來她就住在附近，員警隨即將老婦人送回家中休息。

警方表示，當時老婦人臉色蒼白、顫抖，脖子上還掛著一串鑰匙，從她的話語及神情發現，老婦人可能罹患失智症，忘記住處在哪裡才會拿鑰匙沿路試，她的手腕掛有防走失手環，撥打電話但無人接聽，老婦人可以講出自己的名字，透過查訪找到她的住址，由於老婦人的兒女白天都在外工作，家人得知後允諾會加強老婦人的居家照護。